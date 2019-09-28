بالوثيقة.. الكتاب الرسمي لإعفاء الفريق الساعدي من منصب قائد قوات مكافحة الإرهاب

2019/09/28 | 17:32

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بغداد اليوم- بغدادحصلت "بغداد اليوم"، السبت، على الكتاب الرسمي القاضي باعفاء الفريق عبد الوهاب الساعدي من منصب قائد قوات مكافحة الإرهاب.ونصت الوثيقة، الصادرة من رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول ركن طالب شغاتي، بتاريخ 23 تموز الماضي، بعنوان "تنسيب" الى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة: "يرجى التفضل بالموافقة على تنسيب الفريق الركن سامي كاظم العارضي، لشغل منصب قائد قوات مكافحة الارهاب ونقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى منصب قيادي اخر وحسب تنسيبكم".

وكان الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قد كشف، أمس الجمعة 27 أيلول، عن صدور قرار بنقله من منصبه كقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، إلى مديرية الإمرة في وزارة الدفاع، فيما أشار إلى أن هذا القرار، الذي اعتبره "إهانة" له، جاء بطلب تقدم به رئيس الجهاز الفريق أول ركن طالب شغاتي إلى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.وأثار قرار نقل الساعدي، الذي قاد معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش في 2017، موجة استياء واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نددت شخصيات سياسية بارزة بالقرار، وطالبت عبد المهدي بإعادة النظر فيه.

بغداد اليوم- بغداد

اعلن شاكر حامد، مستشار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عن عودة 141 عائلة من مخيم عامرية الفلوجة للنازحين إلى مناطقهم في الأنبار.

وقال حامد، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوجبة الأولى من النازحي

بغداد اليوم- خاص

أكدت عضو مجلس محافظة بغداد، جسومة الازيرجاوي، السبت، ان مجلس المحافظة رفض قرار رفع التجاوزات، فيما يخص المجمعات السكنية، دون توفير البديل، فيما شددت على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وليس الفقراء فقط.





وقالت الازيرجاوي في حديث

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت (28 أيلول 2019)، موعد المرحلة الأخيرة من إكمال صيانة الطريق الرئيسي محمد القاسم وسط العاصمة بغداد.

وقال الضابط في قسم إعلام المديرية العميد عمار وليد، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المر

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