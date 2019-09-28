إيران تكشف تفاصيل جديدة عن حرب الـ8 سنوات: 30 بلداً دعم صدام

2019/09/28 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة يوم السبت ان ايران لديها اسرى من 11 دولة قاتلوا في صفوف القوات العراقية في حرب السنوات الثمانية مع نظام صدام حسين في ثمانينات القرن المنصرم.وقال العميد حاجي زادة في كلمة اليوم بمناسبة اسبوع “الدفاع المقدس”، ان “ايران لم تكن تحارب العراق في الحرب المفروضة فقد كان لديها اسرى من 11 بلدا وان 30 بلدا في العالم كان يدعمون نظام صدام في حربه العدوانية ضد ايران”واضاف ان “الكويت والامارات والسعودية قدمت مليارات الدولارات الى نظام صدام كما قدمت الدول الاوروبية واميركا والصين وروسيا مختلف انواع الاسلحة والمعلومات الاستخبارية لنظام صدام”.

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