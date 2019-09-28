الدفاع المدني في الرصافة يخمد حريقاً نشب في الأعظمية

2019/09/28 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد الرصافة، اليوم السبت، اخماد حريقاً نشب شمالي العاصمة.

وذكر بيان للمديرية تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان رجال الدفاع المدني تمكنوا من اخماد حادث حريق في منطقة الستمية بحي الشماسية، لافتا الى ان الحادث عبارة عن احتراق موقع يحتوي على ثلاث مولدات وخزان كبير من وقود الكاز.

واشار إلى ان النيران اندلعت داخل مولدة واحدة فقط وبمهنية عالية وسرعة وصول تم إنقاذ المولدتين وخزان الكًاز في ذات الموقع.

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