الداخلية تعتقل امرأة وأطفالها الثلاثة بتهمة سرقة محال تجارية في الكاظمية

2019/09/28 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية اعتقال امرأة في منطقة الكاظمية ببغداد بتهمة سرقة عدد من المحال التجارية.

المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، أكد في تصريح، أن مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الاجرام تمكنت من إلقاء القبض على امرأة لقيامها بسرقات متعددة ومختلفة للمحال التجارية، بمشاركة اطفالها الثلاثة الذين لم تتجاوز اعمارهم السبع سنوات، مبينا أن الاطفال يعملون على إشغال صاحب المحل بطرق عدة لغرض قيام والدتهم بسرقة الاموال.

واضاف معن ان قاضي التحقيق المختص قرر إيقاف المتهمة واطفالها وفقا لأحكام المادة اربعمئة وستة واربعين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشان القضية.

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