2019/09/28 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرس الثوري: ايران لم تكن تحارب العراق بالحرب المفروضة وكان لديها اسرى من 11 بلداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/28 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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