أبو رغيف: بعض تصريحات القوى {رجراجة} وخطواتنا واثقة لاغبار عليها

2019/09/28 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني المعارض، نوفل أبو رغيف، بعض تصريحات القوى بـ{الرجراجة} وغير وضحة، فيما اكد ان" خطوات المعارضة واثقة ولا غبار عليها".

وقال ابور رغيف في تصريح صحفي، انه" لازالت بعض مواقف القوى السياسية غير واضحة و{رجراجاً} وبعضهم يصرح بان الحكومة جاءت بأمر خارجي والمعارضة ايضاً بأمر خارجي"، عاداً هذه التصريحات" عبارة عن تخبط عشوائي".



وأضاف" التضليل وخلط الجمهور وعدم فرز المواقف لم تعد له مقبولة لدى الشارع العراقي"، منوهاً الى ان" خطواتنا كالاتي اعلان الكتلة النيابية المعارضة والجبهة المعارضة وتشكيل حكومة الظل وتوسيع الجبهة والتحول الى خطوة الاستجوابات الوزارية وعندما يتحقق النصاب الذي يمكن ان نتحدث عنه مستقبلا سنعلن عن خطواتنا المقبلة".وأشار أبو رغيف" اما الان فنحن لا ننوي اية نية نخجل منها ونتحدث في المباشرة باننا لدينا خطوات متسلسلة عندما تكتمل هذه الخطوة نتحول الى الخطوة اللاحقة ولن نكشف جميع اوراقنا".انتهى

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