مسؤول محلي يوضح أسباب قطع إيران لخط “ميرساد”

2019/09/28 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قائممقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى، السبت، إعادة خط الطاقة الايراني ميرساد الى الخدمة.وقال مسؤول إعلام القائممقامية يوسف ابراهيم لـ”كلكامش برس”،إن” خط الطاقة ميرساد الناقل للكهرباء من ايران للعراق عبر ديالى، عاد الى الخدمة قبل قليل، بعد انقطاع استمر 6 ساعات لأغراض الصيانة في الدولة المجهزة”.وأضاف أن “الخط المذكور يغذي مناطق واسعة أبرزها خانقين بالطاقة الكهربائية”،مبينا،أن”ساعات التحهيز عادت الى طبيعتها في الوقت الراهن”.ويعد خط الطاقة ميرساد ديالى، من أبرز خطوط نقل الكهرباء من إيران الى العراق.

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