2019/09/28 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني – اكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية نعيم العبودي ،السبت، اننا نعمل على تشريع قانون يفك التداخل بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات.وقال العبودي في مؤتمر صحفي عقده ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، اننا “نعمل على تشريع قانون يفك التداخل بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات”، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة تحسين “خدمات الاتصال” على طاولة ملتقى الرافدين اليوم المركز الخبري الوطني.

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