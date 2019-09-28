القدو: أعضاء اللجنة المالية النيابية سيرفضون تخصيص أية نسبة لإقليم كردستان بالموازنة

2019/09/28 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، أن أغلبية أعضاء اللجنة سيرفضون تخصيص أية نسبة لإقليم كردستان بالموازنة المقبلة بسبب عدم إيفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها في الموازنات السابقة.

وقال القدو، إن مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل لم تصل إلى البرلمان حتى اللحظة، وما زالت لدى الحكومة لاستكمالها، مبيناً أن هناك رأياً داخل أغلبية اعضاء اللجنة بعدم التجديد لحصة إقليم كردستان بالموازنة.

وأضاف، أن الإقليم لم يسدد أية مستحقات عليه من تصدير النفط والمحددة بـمئتي وخمسين ألف برميل يومياً للحكومة الاتحادية، متابعاً أن حكومة الاقليم ما زالت رافضة لتنفيذ الموازنة، ولم تسلم أية مبالغ من المنافذ الحدودية أو الجمارك والتي تقدر بخمسة مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى مبالغ صادرات النفط التي تقدر بـستمئة ألف برميل يومياً.

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