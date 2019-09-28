جعفر الصدر: ضرورة تظافر الجهود للتخلص من الاسلحة النووية

2019/09/28 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد السفير جعفر الصدر، اليوم السبت، على ضرورة تظافر الجهود للتخلص من الاسلحة النووية.

وألقى الصدر رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية كلمة العراق، وتابعتها "الغد برس"، في احتفالية اليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية على هامش اجتماعات ⁦ #UNGA ⁩ الدورة ٧٤.





واشار إلى "ضرورة تظافر الجهود للعمل على تحقيق عالمية الاتفاقيات ذات الصلة وبما يسهم في التخلص النهائي من تلك الأسلحة الفتاكة".

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