2019/09/28 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة قيادة عمليات الانبار، اليوم السبت، تدمير 3 اوكار لعصابات داعش الارهابية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع: العثور على صاروخين مضادين للطائرات في احد اوكار داعش في منطقة البو خميس بالانبار ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع: العثور على صاروخين مضادين للطائرات في احد اوكار داعش في منطقة البو خميس بالانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).