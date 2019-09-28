متجاوزون في البصرة يحولون تجاوزاتهم التجارية الى سكنية للالتفاف على قرار الإزالة

2019/09/28 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة قوة الصدمة في محافظة البصرة، عن لجوء بعض الأفراد بتحويل تجاوزاتهم التجارية إلى سكنية، لاستغلال قرار عدم إزالة هذا النوع من التجاوزات.

وقال قائد القوة العميد علي مشاري، إن تجاوزات تجارية في البصرة تم تحويلها من قبل أصحابها إلى تجاوزات سكنية للاحتيال على قرار عدم إزالة التجاوزات السكنية، إلا أن قوة الصدمة باشرت بهدمها، إضافة الى هدم التجاوزات الجديدة، مشيرا الى أن عملية رفع تجاوزات البصرة مستمرة، ولا صحة لإلغاء الحملة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

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