جبار: الحدود تغير بشكل كامل والنقطة من أمانة بغداد جيدة

2019/09/28 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى مدرب الحدود، مظفر جبار، اليوم السبت، إن نقطة التعادل من أمانة بغداد تعد جيدة، وفقا لظروف الفريقين.

وأنهى الحدود مباراته أمام أمانة بغداد بالتعادل السلبي، أمس الجمعة، في الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.وعن ذلك، قال جبار في تصريح صحفي، إن التعادل مع أمانة بغداد "الذي يمتلك أدوات مميزة"، يعتبر إيجابيا، خصوصا أن فريقه أدى بشكل جيد في اللقاء.وتابع: "الحدود تغير بشكل كامل، حيث تعاقدنا مع 17 لاعبا هذا الموسم، وهذا التغيير يحتاج إلى وقت لخلق الانسجام بين اللاعبين، وتطبيق النهج التكتيكي الذي نعتمده في المباريات".يشار إلى أن الحدود، خسر مباراته الأولى في الدوري أمام الشرطة {2-1}.انتهى

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