علوان: الفوز في الديربي يمثل البداية الحقيقية للنفط

2019/09/28 | 18:23

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وأضاف علوان في تصريح صحفي ان"المباراة لم تكن سهلة، خاصة أن هناك حساسية كبيرة بين الفريقين، لكننا سجلنا هدفًا سريعًا بعد مرور 20 ثانية فقط، منحنا التفوق".وتابع: "النقاط الثلاث التي حصدناها مهمة، خصوصا بعد أن خالفنا التوفيق في المباراة الأولى أمام القاسم، لذا كنا مطالبين بالتعويض في المباراة الثانية".يشار إلى أن النفط حصد بفوزه {1-0} على نفط الجنوب أول 3 نقاط له في الموسم.انتهى

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