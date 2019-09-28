القلم ملك على الملوك

2019/09/28 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف تبينه السعدي للقلم اهمية كبرى ,على امتداد تاريخ البشرية , في مختلف الأزمان ,والشعوب ,لان القلم الوسيلة , التي من خلالها يتم حفظ مآثر الشعوب ومنجزاتها , لذلك نجد أن العرب قديما , كانوا يهتمون اهتمام منقطع النظير بالشعر والشعراء , حتى ان القبيلة تحرص على أن يكون , بها شاعر لكي تستطيع إبراز …

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