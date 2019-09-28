الدفاع تعلن تدمير ثلاثة أوكار لداعش وضبط صاروخين مضادين للطائرات في الأنبار

2019/09/28 | 18:34

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة قيادة عمليات الانبار، اليوم السبت، تدمير 3 اوكار لعصابات داعش الارهابية تحتوي على 50 ع...





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