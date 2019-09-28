بايرن ميونيخ يقتنص صدارة الدوري الالماني بالفوز على بادربورن

2019/09/28 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزاً مهماً ومستحقاً على حساب نظيره فريق بادربورن، بنتيجة 3-2 ، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بينتيلير أرينا".

ورفع فريق بايرن ميونيخ رصيده الى 14 نقطة في الصدارة مستغلاً سقوط فريق لايبزيغ في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد بادربورن عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

وسجل فريق بايرن ميونيخ هدف التقدم عن طريق عن اللاعب سيرج جنابري، في الدقيقة 15، ثم سجل العملاق البافاري الهدف الثاني عن طريق فيليب كوتينيو في الدقيقة 55.

وتمكن أصحاب الأرض من تقليص الفارق عن طريق كاي بروغر في الدقيقة 68 ثم سجل بايرن هدفا ثالثا عن طريق روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 79.

وسجل فريق بادربورن هدفا ثانيا عن طريق جاميليو كولينز في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء 3-2 .

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