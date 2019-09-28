2019/09/28 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..



تظاهرة في ذي قار مؤيدة للساعدي وتصف عبد المهدي بالفاشل

اخبار مباشرة

بالفيديو..



تظاهرة في ذي قار مؤيدة للساعدي وتصف عبد المهدي بالفاشل

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تظاهرة في ذي قار مؤيدة للساعدي وتصف عبد المهدي بالفاشل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تظاهرة في ذي قار مؤيدة للساعدي وتصف عبد المهدي بالفاشل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).