خالد حسن يوسف - الصومال وإعادة إنتاج قوى الحرب الأهلية

2019/09/28 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف في ظل أسوأ مراحل الحرب الأهلية الصومالية، لم يحلم أمير الحرب عمر محمود فليش، بأكثر من السيطرة على حي مدينة في مقديشو، والذي تشكل قبيلة الأبجال غالبية سكانه، وشكل الحي كواحد من الأحياء التي تقاسمها أمراء الحرب في مقديشو.وقد تم تعيينه حاليا من قبل الدولة كمحافظ لبنادر وعمدة مقديشو !وبذلك تم فتح باب الاستهجان والتساؤل عن الخلفية التي تقف وراء تعيينه في مناصب تنفيدية لها دلالتها الكبيرة......

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