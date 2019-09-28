التحالف العربي في كركوك يرد على اجتماع الكرد باعلان 14 حزباً سياسياً لخوض الانتخابات

2019/09/28 | 19:05

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بغداد اليوم - كركوك

أعلن التحالف العربي في محافظة كركوك، اليوم السبت، تشكيل "أكبر" تحالف يضم 14 حزبا سياسيا...





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