الفايز: العراق يعمل على توحيد الجهود الدولية لحل الخلافات في المنطقة

2019/09/28 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن العراق يسعى الى توحيد الجهود الدولية لإنهاء النزاع القائم في المنطقة.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح، إن الزيارة القادمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى إيران مازالت قائمة، إلا انها بحاجة الى بعض الردود الإيجابية من السعودية للشروع بالمرحلة الثانية من المفاوضات، مشيرا الى أن الحكومة العراقية التمست من خلال المباحثات الجارية عدم وجود رغبة لدى الرياض وطهران بنشوب حرب في المنطقة على خلفية الاستهداف الذي تعرضت له أرامكو النفطية في السعودية.

واوضح الفايز ان العراق يلعب دورا محوريا في عملية توحيد الجهود الدولية وبلورتها بالشكل الذي يصب في مصالح شعوب المنطقة.

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