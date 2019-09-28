القوة الجوية: عازمون على هزيمة الميناء رغم الاجهاد البدني

2019/09/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الجهاز الفني لفريق القوة الجوية لكرة القدم، اليوم السبت، جاهزية الفريق لخوض مواجهته يوم غد امام فريق الميناء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

وقال المدرب المساعد للفريق علي عبد الجبار لـ"الغد برس"، ان "مباراتنا امام فريق الميناء، كباقي المباريات التي نعتبرها نهائية"، مردفاً "نأمل ان نكون منافسين على الدوري والكأس، بغض النظر عن نتائج الفريق السابقة سواء في الدوري او بطولة الاندية العربية".

وتابع عبد الجبار ان "فريق القوة الجوية سيخوض مباراته امام فريق الميناء بصفوف مكتملة، رغم الاجهاد جراء كثر السفر واللعب في الكويت بأجواء حارة ورطبة".

وبين "نأمل اسعاد الجماهير والحصول على النقاط الثلاث التي ستبقينا بمقدمة فرق الدوري".

ومن المقرر ان يلتقي فريق القوة الجوية مع الميناء يوم غد الاحد على ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

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