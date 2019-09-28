برشلونة يواصل صحوته ويهزم خيتافي

2019/09/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا على حساب مضيفه فريق خيتافي، بهدفين دون رد، اليوم السبت، في مباراة الجولة السابعة من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم.

كان الشوط الأول، شوط مارك أندريه تير شتيغن بإمتياز، لأن حارس برشلونة أنقذ مرمى الفريق الكاتلوني من هدف محقق لصالح أصحاب الأرض.

ولم يكتفي النجم الألماني بذلك، بل خرج وأنقذ كرة على طريقة المدافعين، ثم مرر على طريقة صُناع الألعاب كرة إلى لويس سواريز الذي إنفرد بالحارس، ووضعها من فوقه في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق برشلونة بهدف مقابل لا شيء، رغم الأداء السلبي من لاعبي المدرب إيرنستو فالفيردي في أغلب مجريات هذا الشوط.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل الضيوف ثاني الأهداف، بعد تسديدة من كارليس بيريز، صدها الحارس، لتتهيأ للظهير الأيسر جونيور فيربو الذي أكملها في المرمى.

وإضطر برشلونة لإكمال الدقائق العشر الأخيرة منقوصاً بعد تعرض مدافعه الفرنسي كلمينت لينجليت للطرد، بتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.





بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة وتقدم للمركز الثاني بفارق نقطة عن الغريم ريال مدريد المتصدر، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

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