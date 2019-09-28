ناحية “يايجي” تطالب بتخصيص مبالغ إضافية لتنفيذ مشاريعها الخدمية – تقرير

2019/09/28 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب أعضاء مجلس ناحية “يايجي” التابعة لمحافظة كركوك، الجهات المعنية بتخصيص مبالغ إضافية لتنفيذ المشاريع الخدمية بالناحية، في وقت أكدت فيه الجهات المعنية بالمحافظة، ان التخصيصات المالية توزع وفق الكثافة السكانية للمناطق.

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