2019/09/28 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الوجودية[14]: المُثُل في مكانٍ آخر====================((المسيحية ماهي إلا أفلاطونية للجماهير)) [ما وراء الخير والشر]لقد قيل أنّ كل ما جاء من فلسفات لاحقة ماهية إلا هوامش وملاحظات على أفلاطون.إذا كان هذا صحيحاً، يمكن القول عن الفلسفة الوجودية إنها حاشية طويلة موسّعة وغاضبة اعتراضاً على إساءة أفلاطون لمعنى الحياة.لكنّ أفلاطون لايهم فقط الفلاسفة الأكاديميين.لقد تمّ أخذ أفكار أفلاطون بج......

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