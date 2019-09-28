رضي السماك - عن اُفول المرحلة الناصرية ووعينا السياسي المبكر

2019/09/28 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضي_السماك منذ رحيله المفاجئ عن دُنيانا قبل نحو نصف قرن ، وتحديداً في الثامن والعشرين من سبتمبر / أيلول 1970 والرئيس العربي المصري جمال عبد الناصر ما فتئ الغائب الحاضر في الساحتين السياسية والثقافية على امتداد قارتنا العربية من المُحيط إلى الخليج ، وليس من قبيل المبالغة القول إن هذا الحضور مازال يشتد ويتعاظم كلما تعاظمت الرزايا والكوارث السياسية التي تمر بها اُمتنا العربية ، حيث يزداد الحنين الجارف إلى ز......

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