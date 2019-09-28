الإعلام الأمني تعلن مقتل ثمانية عناصر من 'داعش' غرب تكريت

2019/09/28 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الإعلام الأمني تعلن مأعلنت خلية الإعلام الامني، السبت، عن مقتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" غربي مدينة تكريت.

قتل ثمانية عناصر من "داعش" غرب تكريت

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "قوة مشتركة من اللواء ٢١ في فرقة المشاة ١٤ وفوج التكتيكي الخاص التابع الى مديرية شرطة صلاح الدين، ضمن قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، من تنفيذ عملية أمنية لملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي في جزيرة الصينية غرب مدينة تكريت".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن قتل ثمانية عناصر من داعش الارهابي اثر ضربة جويه لطيران التحالف، وتدمير أربعة أوكار أحدها مفخخة وكانت تحتوي هذه الأوكار على ( اواني طبخ /مواد غذائية مختلفة / فرش/ ملابس )، كما تم تدمير ملجأ وثلاث عجلات نوع بيكب وعجلة نوع لوري سكانيا كانت معدة للتفخيخ".





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