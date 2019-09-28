2019/09/28 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل 8 عناصر وتدمير 4 اوكار لداعش في صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بناءً على معلومات استخبارية، قوة مشتركة من اللواء ٢١ في فرقة المشاة ١٤ وفوج التكتيكي الخاص التابع الى مديرية شرطة صلاح الدين، ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، بإسناد من طيران الجيش الابطال وطيران التحالف الدولي، نفذت عملية أمنية لملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي في جزيرة الصينية غرب مدينة تكريت".

واضافت "قد أسفرت العملية عن قتل (٨) عناصر من داعش الارهابي اثر ضربة جويه لطيران التحالف، وتدمير (٤) أوكار أحدها مفخخة وكانت تحتوي هذه الأوكار على ( اواني طبخ /مواد غذائيه مختلفة / فرش/ ملابس )، كما تم تدمير ملجأ و(٣) عجلات نوع بيكب وعجلة نوع لوري سكانيا كانت معدة للتفخيخ".

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