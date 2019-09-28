2019/09/28 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم السبت، القبض على 3 عناصر من داعش احدهم يعمل فيما يسمى بالامنية في ايمن الموصل.

وقال معن في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قوة مشتركة من مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية ومعلومات دقيقة القت القبض على ( ثلاثة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل فيما يسمى بالامنية ومطلوب بعدة قضايا ارهابية لدى قسم مكافحة ارهاب نينوى".

واضاف ان "الاثنين الاخرين كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وثبث ذلك من خلال وثائق تؤكد انتمائهم ومناصبهم"، لافتا انه "قد تم القبض عليهم في مناطق واحياء (التنك والعامل والمامون ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

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