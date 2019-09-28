هيئة التقاعد: بطاقات كي كارد ما زالت نافذة وفعالة ومن حق المتقاعد البقاء في استخدامها او اصدار أي بطاقة من أي مصرف تتعامل معه الهيئة

2019/09/28 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة التقاعد الوطنية اليوم السبت،

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