القبض على 3 من عناصر داعش في الموصل

2019/09/28 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية،اليوم السبت، القبض على ثلاثة من عناصر عصابات داعش الارهابية في مناطق متفرقة من الموصل.

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