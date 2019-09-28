التحالف الدولي يقتل 8 عناصر من داعش بضربة جوية استهدفتهم بمسقط رأس صدام

2019/09/28 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت خلية الاعلام الامني يوم السبت ان طيران التحالف الدولي شن ضربة جوية اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية عناصر من تنظيم داعش غرب مدينة تكريت مسقط رأس رئيس النظام السابق صدام حسين.

وقالت الخلية في بيان اليوم، انه "بناءً على معلومات استخبارية، قوة مشتركة من اللواء ٢١ في فرقة المشاة ١٤ وفوج التكتيكي الخاص التابع الى مديرية شرطة صلاح الدين ،ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، بإسناد من طيران الجيش الابطال وطيران التحالف الدولي، نفذت عملية أمنية لملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي في جزيرة الصينية غرب مدينة تكريت".

واضاف البيان ان "العملية أسفرت عن قتل (٨) عناصر من داعش اثر ضربة جويه لطيران التحالف، وتدمير (٤) أوكار أحدها مفخخة وكانت تحتوي هذه الأوكار على ( اواني طبخ /مواد غذائيه مختلفة / فرش/ ملابس )، كما تم تدمير ملجأ و(٣) عجلات نوع بيكب وعجلة نوع لوري سكانيا كانت معدة للتفخيخ".

و أرفقت الخلية بيانها صورا لتلك العملية كما هو موضح اعلاه.

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