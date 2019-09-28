2019/09/28 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد: البطاقة الذكية ماتزال نافذة وفعالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/28 | 19:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد: البطاقة الذكية ماتزال نافذة وفعالة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد: البطاقة الذكية ماتزال نافذة وفعالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).