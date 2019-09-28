توضيح من هيأة التقاعد حول بطاقة “كي كارد”

2019/09/28 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت هيأة التقاعد الوطنية، السبت، بيان توضيحيا بشأن استبدال “كي كارد” ببطاقة النخيل.وقالت الهيأة في بيان تلقته “كلكامش برس” إن “مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخبارا مفادها توجيه هيأة التقاعد الوطنية المواطنين باستبدال البطاقة الذكية ببطاقة النخيل الصادرة من مصرف الرشيد، وهنا نبين ان بطاقات كي كارد لازالت نافذة وفعالة ومن حق المواطن البقاء على استخدامها او اصدار اي بطاقة من اي مصرف تتعامل معه الهياة”.وأكدت: “لا يوجد اي الزام او إجبار للمتقاعدين في اصدار او استبدال البطاقات مع اي مصرف”.وكان مصرف الرشيد، كشف عن فروعه التي يمكن من خلالها للمتقاعدين استبدال بطاقة “كي كارد” ببطاقة “ماستر كارد” على خلفية قرار حكومي بوجوب الاستبدال.وذكر المصرف في بيان له، إنه “استنادا لقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعليمات البنك المركزي وكتاب هيأة التقاعد الوطنية، والمتضمن وجوب استبدال بطاقة كي كارد التابعة لمصرف الرشيد ببطاقة نخيل ماستركارد التابعة للمصرف عن طريق مراجعة اقرب فرع او مركز خاص بإصدار وتبديل البطاقات، حسب المراكز المدرجة”.

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