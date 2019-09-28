دحام يحمل لاعبيه مسؤولية الخسارة أمام الصناعات الكهربائية

2019/09/28 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه كمر

انتقد مدرب فريق نفط ميسان لكرة القدم، لاعبيه على خلفية الهزيمة التي مني بها أمام الصناعات الكهربائية بثلاثة أهداف مقابل هدف برسم الجولة الثانية للدوري الممتاز، محملهم مسؤولية تلك الخسارة التي تعد قاسية بالحسابات.

وقال أحمد دحام لـ(الصباح الرياضي): بالتأكيد انها بداية غير موفقة ولا تشبه نهاية مشوارنا في الموسم الماضي بعد النتائج الجيدة التي تحققت ووضعتنا بالمركز الخامس في سابقة لم يشهدها الفريق من قبل.

وأضاف لا يمكن أن تكون تلك المباراة والنتيجة التي آلت اليها مهما كانت سلبية مقياسا حقيقيا لمشوار فريقنا في الموسم الحالي ، فهذه المباراة تعد الاولى بعد تأجيل مواجهتنا في الجولة الاولى ، مبينا ان هذه الكبوة ستكون بمثابة الدرس البليغ الذي سيتعلم منه لاعبونا الكثير للأيام المقبلة.

وشدد دحام على ضرورة خروج لاعبيه من الأزمة التي تولدت نتيجة الخسارة المريرة وغير المتوقعة ، مؤكدا بثقته العالية ان فريقه قادر على النهوض مجددا وان الخسارة في بداية المشوار لن تكون نهاية العالم ، لافتا الى ان الخسارة في البداية أفضل بكثير من أن تكون في نهاية الدوري لأسباب عدة واننا سنقف بكل جدية على أسبابها وتداعياتها ونعمل جاهدين على تصحيح المسار ، قبل أن تستفحل الهفوات وعندها سوف نعاني بحق.

وأشار دحام الى ان الخسارة ستزيد لاعبيه عزيمة واصرارا على مضاعفة الجهود مجددا للارتقاء بسلم الدوري الذي ترك فيه فريقه بصمة لا يمكن أن تمحى من ذاكرة المتابعين ، موضحا ان نفط ميسان سيعود من جديد من خلال مباراته التي سيخوضها على ملعبه وأمام جمهوره الوفي عندما يلتقي السماوة في الجولة الثالثة ليعيد الى الأذهان المستوى الذي كان عليه بالأمس القريب وكسب ود أغلب جمهور الكرة.

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