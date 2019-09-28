مبارزونا يتألقون في بطولة الجائزة الكبرى

2019/09/28 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

شهدت مرحلة المجموعات من بطولة الجائزة المتواصلة فعالياتها في مدينة اصفهان الايرانية تألقا واضحا لمبارزينا في فعالية سلاح الشيش.

وتمكن جميع لاعبينا من تخطي حاجز مرحلة المجموعات عن جدارة واستحقاق ليضمنوا التواجد في الأدوار المتقدمة.

ويسعى لاعبونا الى مواصلة رحلة تألقهم عبر التنافس بقوة على المراكز الأولى.

على صعيد آخر غادرنا الى اذربيجان وفد منتخباتنا للبراعم والأشبال والناشئين للدخول في معسكر تدريبي يستمر لمدة 8 ايّام، المعسكر الذي يقيمه الاتحاد العراقي للمبارزة والخماسي الحديث جاء بالتعاون ايضاً مع المركز الأولمبي الاذربيجاني والاتحاد الاذربيجاني للمبارزة، وبدعم متواصل من وزير الشباب الدكتور احمد رياض والمركز الوطني للموهبة الرياضية في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات.

وسيخوض الوفد الذي يتألف من 23 شخصا تدريبات مشتركة مع المنتخب الاذربيجاني تحت إشراف المدربين العراقيين والأجانب.

ويهدف اتحاد المبارزة من خلال هذا المعسكر التدريبي الى تطوير قابليات اللاعبين والنهوض بمستوياتهم من خلال الاحتكاك وكسب الخبرات اللازمة.

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