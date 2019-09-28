انطلاق بطولة بغداد المفتوحة بالشطرنج الكلاسيك

2019/09/28 | 20:08

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بغداد/ نبيل الزبيدي

انطلقت في نادي الهدف التخصصي بطولة بغداد المفتوحة بالشطرنج الكلاسيك باشراف الاتحاد المركزي للعبة وبالتعاون مع اتحاد فرع بغداد بالشطرنج وسيتم في ضوء نتائج البطولة تسمية بطل محافظة بغداد لعام 2019 والذي سيمثل المدينة في بطولة شبه نهائي العراق بالشطرنج.

وقال الحكم الدولي سعد محسن الكناني حكم عام البطولة لـ(الصباح الرياضي): ان هذه المنافسات مهمة وستشهد مشاركة ابطال اللعبة على صعيد المنتخبات الوطنية والاندية والتي في ضوء نتائجها يتم اختيار صاحب المركز الاول لتمثيل بغداد في بطولة شبه نهائي العراق التي من المؤمل إقامتها في شهر تشرين الأول المقبل بعدما تم تأجيلها اذ كان من المزمع عقدها في 25 من الشهر الحالي.

واضاف الكناني: ان البطولة تقام حسب النظام السويسري من 7 جولات ويكون زمن الجولة 60 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة وتطبق جميع لوائح الاتحاد الدولي والاتحاد المركزي للشطرنج، مبينا انه في حال حصول التعادل بين اللاعبين وتساوي النقاط سوف يصار الى المواجهة المباشرة بين اللاعبين فضلا عن عدد مرات الفوز ومجموع نقاط الخصوم.

واكد الكناني انه يمنع ادخال الموبايل والأجهزة الإلكترونية الى قاعة اللعب حسب اللوائح الدولية ويكون التسجيل اجباريا لجميع اللاعبين موضحا انه تمت تسمية الحكم الدولي ضمير جبار مشرفا للبطولة ومسؤولا لبرنامج سويس منيجر.

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