ثالثة خسارة ليد أربيل ببطولة الاندية العربية للسيدات

2019/09/28 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تعرض فريق اربيل لكرة اليد للسيدات، اليوم السبت، للخسارة الثالثة على التوالي، في منافسات بطولة الاندية العربية، المقامة حالياً في الأردن.

وخسر فريق أربيل أمام نادي الحرثا بطل الاردن بفارق 16 هدفاً، وبواقع 41 مقابل 25 هدفاً.

ومن المقرر أن يلعب نادي اربيل يوم غد الاحد رابع مبارياته في البطولة، عندما يلتقي بطل سوريا نادي الشرطة.

يشار الى ان فريق اربيل خسر مباراته الاولى في البطولة امام فريق المجمع الرياضي البترولي الجزائري بنتيجة 48 مقابل 17 هدفاً، كما خسر مباراته الثانية امام فريق عمان الاردني بنتيجة 41 مقابل 26 هدفاً.

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