فوز ثمين للزوراء على الشرطة بقمة الدوري العراقي

2019/09/28 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حقق فريق الزوراء فوزاً ثميناً على فريق الشرطة، اليوم السبت، وذلك في لقاء القمة الجماهيرية الذي جرى على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الفوز لفريق الزوراء اللاعب الحسن حبيب في الدقيقة 88 واللاعب محمد رضا في الدقيقة 92 .

ورفع الفوز رصيد فريق الزوراء الى النقطة الرابعة في صدارة جدول الترتيب مؤقتاً، بينما بقي رصيد فريق الشرطة ثلاث نقاط في المركز العاشر.

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