2019/09/28 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يعلن إعادة تأهيل 150 دورية وإطلاق خطة جديدة لمديرية النجدة العامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/28 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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