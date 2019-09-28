شرطة الأنبار تلقي القبض على عصابة لتجارة المخدرات في المحافظة – تقرير

2019/09/28 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في اطار سعيها للتخلص من التركة الثقيلة التي خلفها تنظيم داعش الارهابي في المدن التي اجتاحها ومنها المخدرات، ألقت القوات الامنية القبض على عصابة متورطة بترويج المخدرات بين ابناء محافظة الانبار.

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