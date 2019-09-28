بسبب المنع الأميركي.. ظريف يلجأ لهاتفه للتحدث مع صديقه الراقد في مستشفى على بعد أمتار منه

2019/09/28 | 20:38

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بغداد اليوم- متابعة

نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المتواجد في نيويورك، صورا له وهو يتصل عبر هاتفه بسفير ب...





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