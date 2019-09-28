الجوية بمواجهة الميناء سعيا لمواصلة انطلاقتهما القوية

2019/09/28 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/علي الباوي

تختتم اليوم الاحد منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز بلقاء مثير سيجمع القوة الجوية وضيفه الميناء على اديم ملعب الشعب الدولي.

ويتطلع المضيف الجوية الى تعزيز بدايته الموفقة هذا الموسم بعد فوزه في افتتاح مبارياته في الدوري بالفوز على امانة بغداد بهدفين نظيفين فضلا عن نجاحه في بلوغ الدور الـ 16 في منافسات الاندية العربية الابطال اثر تخطيه حاجز السالمية الكويتي بمجموع المباراتين حيث تمكن من الفوز في لقاء الذهاب الذي اقيم في كربلاء بثلاثة اهداف مقابل هدف ليعود وينجح باقتناص التعادل في الكويت ويتأهل الى الدور المقبل رفقة الشرطة المتأهل هو الآخرعلى حساب الكويت الكويتي.

في المقابل سوف لن يكون الميناء صيدا سهلا لاسيما انه سجل انطلاقة قوية في مستهل مشواره بعد تحقيق فوز مهم على الوافد الجديد زاخو بهدف وحيد في الجولة الاولى، وهذه النتيجة سوف تكون بالتاكيد حافزا قويا للملاك الفني الجديد بقيادة المدرب الروماني تيتا فاليريو واللاعبين لمواصلة تحقيق النتائج الجيدة على الرغم من صعوبة المهمة كونه يلاقي فريقا جماهيريا متمرسا في مثل هكذا مواجهات.

وفي سياق متصل تنطلق مباريات الجولة الثالثة الاربعاء المقبل باجراء لقاء واحد يجمع زاخو والكهرباء في ملعب الاول،في حين يشهد الخميس المقبل اقامة اربع مواجهات ستكون ابرزها مباراة الشرطة والكرخ في ملعب الشعب الدولي، في حين يلاقي اربيل في ملعبه ضيفه النفط، ويلتقي بغداد والزوراء في ملعب الاول، في الوقت الذي سيستضيف فيه نفط الجنوب فريق الديوانية.

وتختتم منافسات الجولة الجمعة المقبل باجراء اربع مباريات ايضا الاولى ستجمع النجف والقوة الجوية في ملعب النجف في حين يشهد ملعب الفيحاء لقاء صاحب الارض الميناء وضيفه الحدود، ويحتضن ملعب كربلاء الثانوي لقاء نفط الوسط والصناعات الكهربائية، في حين يستقبل نفط ميسان ضيفه السماوة.

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