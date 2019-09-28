صور: تعذيب “وحشي” لمعتقل إثر دعوى من قيادي في حزب الدعوة

2019/09/28 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداظهرت صور اولية للمعتقل، علي ليث الخيون، آثار تعذيب تعرض إليها أثناء فترة احتجازه، في احد سجون مدينة الناصرية، على خليفة دعوى قضائية اقامها النائب السابق والقيادي في حزب الدعوة، خالد السراي.ووفقا لصحيفة العالم الجديد، فان الخيون، افرج عنه بكفالة مالية، مع الإبقاء على القضية المثارة ضده من قبل النائب السابق خالد الأسدي.وفور خروج الخيون من السجن، توجه الى المستشفى لمعالجة اثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له، منوها الى أنه لن يترك حقه في ملاحقة المتسببين بتعذيبه وانتهاك كرامته، من خلال المحاكم العراقية.بدوره القى والد المعتقل، علي الخيون اللائمة على النائب السابق في البرلمان والقيادي في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعاة (حزب الدعوة تنظيم العراق)، خالد الأسدي.في موازاة ذلك نفى الاسدي علاقته بأية إجراءات غير قانونية، بل أكد صحة الدعوى التي أقامها ضد المعتقل الشاب، بحسب ذات الصحيفة.

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