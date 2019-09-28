جزيرة اسكتلندية جميلة للبيع بسعر شقة

2019/09/28 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: جرى طرح جزيرة خاصة، تتواجد قبالة الساحل الغربي لاسكتلندا، للبيع في الأسواق مقابل سعر لا يصدق، على وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وأوضحت الصحيفة أن جزيرة “إنش”، التي لا تبعد كثيرا عن منطقة أوبان الاسكتلندية، تضم منزلين ريفيين، إضافة إلى كهف، كان يعيش فيه مالك الجزيرة السابق في الفترة ...

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