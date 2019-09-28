هايلي بالدوين تودّع العزوبية مع جاستن بيير

2019/09/28 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: يقترب موعد احتفال عارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين بزواجها من النجم الكندي جاستن بيبر هذا الأسبوع في جنوب بلدة كارولاينا، وأقامت هايلي حفل وداع للعزوبية.وأقامت هايلي بالدوين، 22 عامًا، حفل وداع عزوبية مع صديقاتها المفضلات بينهن عارضة الأزياء كيندال جينر في ولاية كاليفورنيا، إذ بدأن بعشاء فاخر ثم توجَّهن الى ...

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