الداخلية تعيد تأهيل 150 دورية وتطلق خطة جديدة لمديرية النجدة العامة

2019/09/28 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم السبت، عن إعادة تأهيل 150 دورية من عجلات مديرية النجدة العامة.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الغد برس"، انه "جاء ذلك خلال حضوره احتفالية انطلاق الدوريات بمشاركة رئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة وعدد من كبار القادة والضباط في وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت".

واضاف، ان "الياسري أشرف شخصياً على صيانة وإعادة تأهيل وتغيير الوان العجلات التابعة لمفارز النجدة المنتشرة في عموم القواطع".





واكد الياسري خلال الاحتفالية إن "من أولويات عمل شرطة النجدة هو الاستجابة الفورية لاستغاثة المواطنين وفرض النظام وضمان تطبيق القانون في المجتمع".

وتابع البيان انه "تجول الياسري يرافقه المذكورين في عدد من احياء العاصمة بغداد بإحدى العجلات التابعة لمديرية النجدة"، مشدداً على"أهمية التعامل بأقصى درجات احترام حقوق الإنسان".

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