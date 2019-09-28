اغتيال نجل برلماني في بغداد

2019/09/28 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني وشهود عيان يوم السبت باغتيال نجل عضو سابق في مجلس النواب العراقي في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر والشهود لشفق نيوز، انه تم اغتيال نجل البرلماني السابق كامل الغريري مساء اليوم امام منزله في منطقة اليرموك في بغداد، من دون مزيد من التفاصيل.

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