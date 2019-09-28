السفير الايراني في بغداد يهدد باستهداف القوات الامريكية في العراق – تقرير

2019/09/28 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر سياسيون ومحللون تصريحات السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي انتهاكا صارخا لسيادة العراق، فيما اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع تحسين الخفاجي، بأن الاراضي العراقية خط أحمر، ولن يكون العراق منطلقا للاعتداء على إيران، ولن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه.

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