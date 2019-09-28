إفلاس ثاني أكبر شركة طيران في فرنسا

2019/09/28 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت شركة الطيران الفرنسية "إيغل أزور" أبوابها بعد أن فشلت في العثور على مستثمرين جدد، تاركة 1150 موظفا عاطلين عن العمل.

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